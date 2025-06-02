Пожилого мужчину с осложнениями диабета спасли в больнице в Дубне

Специалисты Дубненской больницы спасли 77-летнего мужчину с критически высоким уровнем глюкозы в крови. Показатель составлял примерно 40 миллимоль на литр при норме не более шести.

Пациента поместили в реанимационное отделение в крайне тяжелом состоянии, вызванном декомпенсацией сахарного диабета на фоне сильной инсулиновой недостаточности. Гипергликемическая кома осложнялась пневмонией и полинейропатией.

Для стабилизации показателей потребовалось больше недели, после чего мужчину перевели в терапевтическое отделение, где он приступил к реабилитации.

Мужчине пришлось не только принимать необходимые препараты, но также посещать лечебный масаж, заново учиться ходить и заниматься физкультурой.

«Почти 20 дней наши врачи боролись за жизнь пациента. Командная и слаженная работа врачей: анестезиологов-реаниматологов, терапевтов, кардиолога, невролога, эндокринолога и других специалистов позволила быстро диагностировать заболевание, выбрать подходящую тактику лечения и обеспечить комплексный уход за больным», — рассказал заместитель главного врача по медицинской части Александр Орлов.

Мужчину уже выписали. Он чувствует себя хорошо.