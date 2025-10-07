Пожарных и фельдшера из Воскресенска наградили за спасение людей

На оперативном совещании в администрации городского округа Воскресенск руководитель муниципалитета Алексей Малкин торжественно вручил награды фельдшеру скорой медицинской помощи Ирине Моховиковой и сотрудникам пожарно-спасательного отряда. Эти люди успешно эвакуировали 10 жильцов во время возгорания квартиры в одном из домов на улице Калинина и оперативно ликвидировали пожар.