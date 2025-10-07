Пожарных и фельдшера из Воскресенска наградили за спасение людей
На оперативном совещании в администрации городского округа Воскресенск руководитель муниципалитета Алексей Малкин торжественно вручил награды фельдшеру скорой медицинской помощи Ирине Моховиковой и сотрудникам пожарно-спасательного отряда. Эти люди успешно эвакуировали 10 жильцов во время возгорания квартиры в одном из домов на улице Калинина и оперативно ликвидировали пожар.
Среди эвакуированных были шестеро детей. Грамотная и слаженная работа специалистов помогла избежать жертв и не допустить распространения огня на соседние квартиры.
Алексей Малкин наградил почетными грамотами сотрудников пожарно-спасательной части № 130 пожарно-спасательного отряда № 8 Государственной противопожарной службы Главного управления МЧС России по Московской области Алексея Самошина, Александра Ефименко, Дмитрия Казарцева, Альберта Гулиева и Сергея Зубкова.
Фельдшера Воскресенской подстанции скорой медицинской помощи Ирину Моховикову удостоили почетного знака главы «За отличие в труде».