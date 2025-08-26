Пожарные спасли заблудившегося в лесу пенсионера в Воскресенске

Сотрудники «Мособлпожспаса» в Воскресенске вывели из леса мужчину, который пошел за грибами около деревни Елкино и заблудился. В службу 112 обратилась его дочь.

Инцидент произошел в воскресенье, 24 августа. Операцию провели работники отдельного поста 314-й пожарно-спасательной части.

Они прибыли в район поиска, включили сирену и подавали звуковые сигналы через специальное устройство. После специалисты связались с 77-летним мужчиной по телефону и сориентировали его, куда двигаться.

«Пожарные пошли ему навстречу, работая на отклик. Поисковая операция продолжалась более трех часов и, наконец, пенсионер откликнулся. Огнеборцы обнаружили мужчину уже порядком выбившимся из сил. Подхватив грибника под руки, работники противопожарно-спасательной службы вывели его из леса и доставили домой. В медицинской помощи он не нуждался», — сказал начальник караула Вячеслав Костюков.