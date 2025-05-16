Пожарные в Красногорске прошли аттестацию на повышение классности

В Красногорске на базе 227-й пожарно-спасательной части прошла плановая аттестация сотрудников территориального управления № 1 «Мособлпожспас» на присвоение квалификационных классов пожарных. В аттестации приняли участие 15 сотрудников из пяти пожарно-спасательных частей, которые продемонстрировали уверенные теоретические знания и отличную практическую подготовку.

Заместитель начальника теруправления Антон Шабалин отметил, что такие экзамены помогают поддерживать высокий профессиональный уровень персонала и своевременно выявлять направления для дальнейшего обучения.

«В теоретической части сотрудники госучреждения отвечали на вопросы по тактике тушения пожаров, мерам безопасности и нормативной базе. В практической части участники на время надевали боевую одежду, вязали спасательную веревку за конструкции и двойную спасательную — на пострадавшего, а также продемонстрировали навыки работы со средствами индивидуальной защиты органов дыхания», — сообщил Антон Шабалин.

По итогам аттестации шесть сотрудников получили квалификацию первого класса, а остальные девять — второго и третьего классов.