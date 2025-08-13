Пожарные учения провели в пансионате в Ногинске

Пожарно-тактические учения провели в Богородском округе на базе пансионата «Ногинский». Спасатели потушили условное возгорание и спасли всех пострадавших.

Мероприятие было направлено на отработку навыков тушения пожаров и проведения спасательных работ на объектах с массовым пребыванием людей.

По легенде учений в одном из кабинетов первого этапа учреждения из-за короткого замыкания электропроводки произошло возгорание. Огонь быстро распространился, а дым заполнил пути эвакуации. Это создало угрозу для людей, которые не могли выбраться на улицу самостоятельно.

Сотрудник пансионата оперативно сообщил о происшествии диспетчеру 259-й пожарно-спасательной части Ногинского гарнизона, на объекте началась эвакуация людей., а дежурный электрик выключил электричество в здании.

Пожарные приехали на место и начали спасение пострадавших и тушение условного возгорания. В результате они вывели из здания пять человек, а огонь быстро локализовали.

Всего в тренировке участвовали 52 человека и 15 машин. В завершении руководитель подвел итоги и оценил действия всех должностных лиц.