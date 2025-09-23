Пожарные учения провели на промышленном предприятии в Ступине

Пожарные учения прошли на территории производственного комплекса в промзоне в Ступине. Сотрудники 280-й части «Мособлпожспас» отработали взаимодействие между профильными подразделениями и персоналом, а также оценили готовность к ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций.

Начальник части Виктор Савельев рассказал, что по легенде учений возгорание произошло в одном из цехов предприятия. Пути эвакуации оказались заблокированы дымом, один работник нуждался в спасении. Пожарные оперативно нашли пострадавшего и вывели его в безопасную зону с использованием средств защиты.

«Параллельно с этими действиями был отработан один из ключевых элементов обеспечения бесперебойной подачи воды для тушения пожара — боевое развертывание от пожарного гидранта. Расчеты грамотно и слаженно проложили магистральные рукавные линии и установили технику на ближайший водоисточник, обеспечив готовность к подаче огнетушащих веществ на очаг возгорания», — пояснил Виктор Савельев.

Он добавил, что такие учения позволяют довести навыки пожарных до автоматизма, проверить исправность гидрантов и готовность предприятия к эвакуации. Персонал действовал организованно, а пожарные показали высокую слаженность. Все этапы учений выполнили в установленные нормативы.