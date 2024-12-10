Пожарные учения прошли в торговом центре «Пять Планет» в Мытищах

В городском округе Мытищи на территории торгового центра «Пять Планет» провели пожарно-тактические учения. Чтобы ликвидировать условное возгорание, задействовали 79 спасателей и 19 машин спецтехники.

Специалисты отработали навыки по тушению пожара и проведению аварийно-спасательных работ на площадке торгового центра «Пять Планет». Возгорание по сценарию произошло на территории магазина «Детский мир». В торговом центре на момент инцидента находилось 253 человека, из них двое посетителей не смогли сами покинуть помещение.

Тренировка помогла оценить качество подготовки спасателей и сотрудников комплекса. Руководство высоко оценило действия пожарных, отметив их быстроту и слаженную работу. Такие мероприятия проводят для того, чтоб поддерживать высокий уровень подготовки специалистов и обеспечивать безопасность горожан.

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