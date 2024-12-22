Пожарные учения прошли в спорткомплексе «Родина» в Химках

В Химках отработали эвакуацию и действия персонала во время пожара в спортивном комплексе «Родина» и торговом центре на Юбилейном проспекте. В тренировке приняли участие сотрудники пожарного надзора, «Химспаса» и службы пожаротушения.

Отработку действий в чрезвычайной ситуации провели в день тренировочной эвакуации в Московской области. Спасатели инициировали условный пожар. В зданиях включили аварийную сигнализацию, персонал и посетителей эвакуировали. После этого спасатели приступили к ликвидации условного очага возгорания. Помимо этого, пожарные помогли тем, кто не успел вовремя выйти из задымленного помещения.

В результате условной чрезвычайной ситуации спасатели и персонал сработали слаженно и выполнили все предписания. Пожарные освободили небезопасные помещения за отведенное время.

«Тренировки на объектах с массовым пребыванием людей — последние в этом году. Проводим их, чтобы люди потренировались, а мы проверили, сделали свои замечания и рассказали о требованиях правил пожарной безопасности. Эвакуация проводится, чтобы закрепить навыки, как действовать в случае пожара», — сказал заместитель начальника химкинского федерального государственного пожарного подзора Николай Григорьев.