Пожарные учения прошли в школе № 15 в Красногорске

В мероприятии приняли участие спасатели, пожарные и бригады скорой помощи. Свои навыки продемонстрировали медики и водители Химкинской, Долгопрудненской, Истринской и Красногорской подстанций.

Огнеборцы приступили к ликвидации огня, спасатели эвакуировали восемь мнимых пострадавших, а медики оказали им экстренную помощь.

По словам заведующего Рузской подстанцией скорой медицинской помощи Яна Алиева, учения с недавних пор в муниципалитете проводят два раза в месяц.

«У нас постоянно два сценария. Это школа, как сейчас. И уже классический сценарий — пассажирский автобус. По легенде он сталкивается с грузовым самосвалом. Там, конечно, пострадавших больше. Бригад задействовано больше. Это более масштабное мероприятие», — пояснил Ян Алиев.