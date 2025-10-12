Пожарные учения прошли в медсанчасти № 9 в Дубне

Сотрудники Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Медико-санитарная часть № 9» федерального медико-биологического агентства в Дубне приняли участие в практических учениях по пожарной безопасности. Они отработали различные способы эвакуации из терапевтического, хирургического и паллиативного отделения.

Как рассказал специалист по пожарной безопасности медсанчасти № 9 Иван Лукьянов, сотрудники изучили правила использования нового оборудования и получили необходимые практические навыки.

«Повторили порядок действий при пожаре, провели все инструктажи по охране труда, пожарной безопасности. Учения прошли в полном объеме», — добавил Илья Лукьянов.

Специалистам учреждения продемонстрировали эвакуацию на нескольких видах современного оборудования: канатно-спусковом устройстве, навесной спасательной пожарной лестнице, специальном трапе, многофункциональных спасательных носилках и лежачем лестничном кресле. Оборудование подобрали и установили исходя из специфики отделений и пациентов.