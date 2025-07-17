Пожарные учения прошли в администрации Одинцовского округа

Сотрудники Главного управления МЧС России по Московской области провели пожарно-тактические учения в здании администрации Одинцовского округа. Легенда была такова — в актовом зале произошло возгорание на площади 70 квадратных метров.

Тушили возникший «пожар» в здании администрации более 40 человек личного состава и восемь единиц техники. Специалисты также отработали спасение человека, находящегося в помещении. Обе задачи были выполнены на «отлично».

Подобные учения проводятся не менее четырех раз в год.Принимают в них участие не только пожарные подразделения, но и скорая помощь и полиция. МЧС России по Московской области напоминает, что в случае реального возгорания необходимо звонить по телефону 112 — после этого диспетчер гарнизона самостоятельно направляет силы и средства к месту происшествия.