Пожарные спасли женщину в Ногинске

В среду, 18 марта, работники 259-й пожарно-спасательной части ГКУ МО «Мособлпожспас» пришли на помощь жительнице Ногинска. Женщине 1965 года рождения требовалась срочная медицинская помощь, но она не могла самостоятельно открыть дверь.

Начальник части Сергей Сергеев рассказал, что в службу экстренных вызовов «Система-112» позвонила взволнованная дочь пострадавшей. Она сообщила, что ее мать, болеющая сахарным диабетом, почувствовала себя плохо.

Спасатели незамедлительно выехали по указанному адресу. Через дверь они услышали, что женщина кричит и хрипит. Было принято решение вскрыть дверь квартиры, но из-за сложной системы запоров это оказалось непросто.

Поскольку состояние женщины быстро ухудшалось, специалисты пошли на крайние меры: при помощи бензореза и слесарного инструмента они деблокировали дверь и обеспечили доступ к больной медикам скорой. Пострадавшей была оказана квалифицированная помощь.