Пожарные спасли застрявшего в вольере пса

В пятницу, 13 февраля, сотрудники 254-й пожарно-спасательной части ГКУ МО «Мособлпожспас» освободили пса породы московская сторожевая, который застрял в своем вольере в частном доме Павлово-Посадского городского округа.

Начальник части Денис Косов рассказал, что в 11:15 в службу экстренных вызовов «Система-112» позвонила встревоженная женщина. Она сообщила, что ее питомец погнался за мышью и застрял в расщелине пола будки.

Спасатели оперативно прибыли на место. Они увидели торчащий из расщелины нос и услышали жалобный вой. С помощью специального оборудования спасатели сняли забор, приподняли деревянную будку и демонтировали ее. Затем с помощью шанцевого инструмента специалисты разобрали полы вольера и обнаружили там застрявшего пса.

Работники подразделения за пару минут осторожно извлекли пса из «ловушки» и передали его в руки счастливой хозяйке, которая от души поблагодарила спасателей.