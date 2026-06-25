Пожарные спасли пожилую женщину из горящей квартиры в Балашихе

В четверг, 25 июня, сотрудники 201-й и 202-й пожарно-спасательных частей ГКУ МО «Мособлпожспас» вместе с коллегами из федеральной противопожарной службы приняли участие в ликвидации пожара в жилом доме городского округа Балашиха.

Заместитель начальника территориального управления №6 Валерий Виноградов сообщил, что вызов о пожаре поступил в службу экстренных вызовов «Система-112» в 08:54.

Прибыв на место, пожарные обнаружили, что в квартире на восьмом этаже находится 85-летняя женщина. Специалисты провели разведку и в задымленной комнате нашли пенсионерку с признаками отравления угарным газом. Ее вынесли в безопасное место и передали медикам.

Кроме того, в квартире были найдены две кошки, которых пожарные отдали соседям, согласившимся временно позаботиться о животных.

Во время тушения пожара из подъезда эвакуировали 12 человек. Возгорание на площади 8 квадратных метров было оперативно ликвидировано: уже в 09:23 пожар был полностью потушен.