Пожарные спасли палец женщины от зажавшего его кольца

В понедельник, 9 февраля, сотрудники 232-й пожарно-спасательной части ГКУ МО «Мособлпожспас» помогли жительнице городского округа Люберцы. Они освободили ее палец от сдавившего кольца.

Начальник части Олег Гречаник сообщил, что в 11:45 в единую службу экстренных вызовов «Система-112» позвонила местная жительница. Она объяснила, что не может самостоятельно снять кольцо, из-за чего палец распух.

Спасатели подложили между пальцем и кольцом защитный материал и при помощи слесарного инструмента осторожно перекусили украшение. Затем они аккуратно растянули его в стороны и освободили палец. Медицинская помощь женщине не потребовалась. Она выразила благодарность специалистам за быструю помощь.