Пожарные спасли людей при возгорании на балконе в Егорьевске

В среду, 8 июля, пожарные ликвидировали возгорание на балконе многоэтажного жилого дома в городе Егорьевск и эвакуировали семь человек.

Как сообщил заместитель территориального управления №9 Игорь Старцев, в службу экстренных вызовов «Система-112» поступил звонок от граждан, которые рассказали о возгорании на балконе квартиры на седьмом этаже девятиэтажного дома.

Прибыв на место, пожарные провели разведку и выяснили, что в подъезде многоквартирного дома скопился дым, а в здании еще находятся люди. Десять человек эвакуировались самостоятельно, еще семерых, включая двух детей, вывели на свежий воздух пожарные.

Для тушения возгорания использовали ствол РСК-50. В 13:20 пожар локализовали на площади двух квадратных метров, ликвидацию открытого горения зафиксировали в 13:23, а в 13:26 — последствия пожара.

Благодаря профессиональным действиям пожарных распространение пламени в квартиру предотвратить удалось, медицинская помощь никому не потребовалась.