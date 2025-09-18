Пожарные Серпухова отметили юбилей части

Как отметили в Государственном казенном учреждении московской области «московская областная противопожарно-спасательная служба», за прошедшее десятилетие отдельный пост стал неотъемлемой частью системы безопасности всего округа.

Поздравить личный состав с юбилеем прибыл заместитель начальника территориального управления № 13 Максим Милосердов. В своей речи он особо подчеркнул важность работы пожарных, которые ежедневно, рискуя собственной жизнью, борются с огнем, защищая жизни и имущество граждан. Он отметил, что за прошедшие годы команда огнеборцев 304-й части превратилась в сплоченный, профессиональный и преданный своему делу коллектив.

Максим Милосердов вручил коллективу почетную грамоту от руководства управления.