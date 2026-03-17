Пожарные провели учения в доме-интернате в Подмосковье

В поселке Дмитриевский Серебряных Прудов сотрудники ПСЧ-207 и ПСЧ-332 «Мособлпожспас» вместе с коллегами из федеральной противопожарной службы провели учения по тушению условного пожара в доме-интернате, сообщили в пресс-службе ГКУ МО «Мособлпожспас».

«По сценарию тренировки из-за короткого замыкания загорелось электрооборудование системы вентиляции на цокольном этаже. Первый и второй этажи здания заволокло дымом. Сработала автоматическая пожарная сигнализация, и персонал интерната приступил к эвакуации людей», — отметили в пресс-службе.

Прибыв на место, пожарные развернули технику. Затем они отправились внутрь здания, где, по сценарию учений, находился человек, не успевший выбраться.