Пожарные провели учения в доме-интернате в Подмосковье
В поселке Дмитриевский Серебряных Прудов сотрудники ПСЧ-207 и ПСЧ-332 «Мособлпожспас» вместе с коллегами из федеральной противопожарной службы провели учения по тушению условного пожара в доме-интернате, сообщили в пресс-службе ГКУ МО «Мособлпожспас».
«По сценарию тренировки из-за короткого замыкания загорелось электрооборудование системы вентиляции на цокольном этаже. Первый и второй этажи здания заволокло дымом. Сработала автоматическая пожарная сигнализация, и персонал интерната приступил к эвакуации людей», — отметили в пресс-службе.
Прибыв на место, пожарные развернули технику. Затем они отправились внутрь здания, где, по сценарию учений, находился человек, не успевший выбраться.
В густом дыму спасатели нашли «пострадавшего». Они надели на него маску и вывели наружу, где передали врачам.
Второе звено газодымозащитной службы приступило к тушению условного пожара в цокольном этаже, используя огнетушащие вещества.
Все задачи огнеборцы выполнили успешно. Личный состав показал высокий уровень профессиональной подготовки и способность быстро реагировать в сложных ситуациях.
