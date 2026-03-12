Учения по тушению пожаров прошли в Раменском округе

В селе Константиново прошли масштабные командно-штабные учения МЧС. Спасатели, медики, полицейские и коммунальщики готовились к защите населенных пунктов от природных пожаров.

Специалисты отрабатывали полный цикл реагирования — от раннего обнаружения возгораний до полной ликвидации огня. Для поиска очагов применяли наземные и воздушные средства. Участники проверяли схемы взаимодействия, эвакуировали жителей и создавали противопожарные разрывы.

Особое внимание уделили защите школ, больниц и объектов жизнеобеспечения. По словам организаторов, слаженная работа всех ведомств на учениях — залог надежной безопасности округа в пожароопасный период.

«Передвижение спецтехники и звуки сирен были частью плановой подготовки. Все действия носили учебный характер, но такая тренировка необходима для нашей общей безопасности», — пояснили в экстренных службах.

Учения провели перед началом весенне-летнего сезона, когда риск природных пожаров традиционно возрастает. Каждый участник отработал навыки оперативного реагирования в условиях, приближенных к реальным.