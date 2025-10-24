Пожарные провели технические учения в Звенигороде

По легенде в актовом зале одного из социальных объектов произошло возгорание. Сотрудники оперативно обнаружили его и запустили систему экстренного оповещения, затем началась эвакуация посетителей и работников учреждения. Информация о происшествии была оперативно передана в «Систему-112». Прибывшие огнеборцы сформировали звенья газодымозащитной службы, обнаружили условный очаг возгорания, ликвидировали его, проверили организацию эвакуации.

В мероприятии участвовали специалисты Мособлпожспас 244-й, 245-й, 318-й пожарно-спасательных частей, отдельного поста ПСЧ-244, сотрудники федеральной противопожарной службы.

Подобные мероприятия помогают оттачивать навыки, выявлять слабые места и повышать уровень безопасности посетителей и сотрудников социальных учреждений.