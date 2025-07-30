Пожарные потушили возгорание в доме на Пионерской улице в Воскресенске

В субботу на девятом этаже многоквартирного дома № 12 на Пионерской улице в Воскресенске произошло возгорание. Боевые расчеты пожарно-спасательных частей № 2 и № 130 оперативно потушили огонь.

Первыми на вызов приехали сотрудники второй пожарно-спасательной части в составе двух отделений на автоцистерне и коленчатом подъемнике. Руководил ими начальник караула старший лейтенант внутренней службы Дмитрий Милованов. Очаг возгорания находился в тамбуре на девятом этаже. Вместе с прибывшими на место коллегами из пожарно-спасательной части № 130 специалисты приступили к тушению и спасению граждан.

Они поднялись на десятый этаж, чтобы оказать помощь жильцам. Из-за сильного едкого дыма люди не могли самостоятельно покинуть здание. С помощью специальных устройств пожарные спасли семь человек, двое из которых — дети. Также по лестничным маршам они эвакуировали еще десять человек.

Благодаря слаженным действиям личного состава Воскресенского пожарно-спасательного гарнизона возгорание на минимальной площади пять квадратных метров быстро потушили, не допустив распространения огня на соседние квартиры.