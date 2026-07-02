Пожарные потушили возгорание на хранилище с кормами в Лотошине

В среду, 1 июля, сотрудники 205-й пожарно-спасательной части ликвидировали пожар на открытом хранилище с силосными кормами в муниципальном округе Лотошино.

Около четырех часов дня в службу экстренных вызовов «Система-112» поступило сообщение от очевидцев о возгорании кургана с силосом, укрытым полиэтиленовой пленкой, в поле недалеко от деревни Натальино.

Начальник подразделения Дмитрий Королев рассказал, что работники противопожарно-спасательной службы быстро прибыли на место и приступили к тушению. Они обеспечили бесперебойную подачу воды от ближайшего источника. Благодаря слаженным действиям пожар был ликвидирован за два часа. Специалисты не только потушили возгорание, но и предотвратили распространение огня, которое могло привести к крупному ландшафтному пожару и значительному материальному ущербу.

Площадь пожара составила 400 квадратных метров, пострадавших нет.