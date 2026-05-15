Пожарные ликвидировали возгорание в супермаркете в поселке Красково

В четверг, 14 мая, работники 231-й и 307-й пожарно-спасательных частей, а также отдельных постов ПСЧ-231 ГКУ МО «Мособлпожспас» вместе с сотрудниками федеральной противопожарной службы справились с возгоранием в супермаркете, расположенном в поселке Красково городского округа Люберцы.

Заместитель начальника территориального управления №8 Сергей Каштанов сообщил, что в единую службу экстренных вызовов «Система-112» поступил сигнал о пожаре в нежилом помещении на улице Федянина.

Прибыв на место, огнеборцы обнаружили, что огнем охвачена кровля двухэтажного здания. Специалисты оперативно провели разведку и приступили к тушению пожара, подав четыре ствола КУРС-8. На борьбу с огнем ушло около трех часов. «Благодаря профессионализму работников подразделений пожар удалось локализовать и ликвидировать, не допустив дальнейшего распространения пламени», — заключил Сергей Каштанов.