Пожарные извещатели в домах многодетных семей установили в Коломне

В городском округе Коломна продолжается установка автономных пожарных извещателей в жилье многодетных семей и граждан, оказавшихся в сложной жизненной ситуации. Программа направлена на повышение безопасности в жилом фонде и снижение рисков при возгорании.

В жилых домах и квартирах округа монтируют устройства, которые реагируют на появление дыма. При задымлении прибор подает громкий сигнал, который позволяет быстро среагировать на опасность. Оборудование устанавливают бесплатно в рамках муниципальной программы.

Автономный пожарный извещатель фиксирует частицы дыма и аэрозоли, которые появляются при горении. Сигнал устройства способен разбудить человека даже во сне и предупредить о возможном возгорании на ранней стадии. Специалисты отмечают, что такие датчики помогают предотвратить тяжелые последствия пожаров.

В управлении территориальной безопасности администрации городского округа Коломна рассказали о ходе работ.

«До конца года по муниципальной программе планируется установить около 100 пожарных извещателей. На установку 77 устройств уже получено согласие жильцов из Коломны, Озер и сельских населенных пунктов. Некоторые семьи попросили оборудовать датчиками и городскую квартиру, и дом-дачу в сельской местности, мы обязательно учтем эти пожелания», — сообщили в ведомстве.

Работа по оснащению жилья продолжается, при этом приоритет отдают семьям с детьми и тем, кто нуждается в дополнительной защите. Установка таких устройств рассматривается как одна из мер профилактики бытовых пожаров и повышения уровня безопасности в округе.