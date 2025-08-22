Пожарные извещатели установят в квартирах льготников в Коломне

В Коломне и Озерах в квартирах многодетных и малообеспеченных семей до 15 сентября бесплатно установят пожарные извещатели. Устройства появятся на 44 адресах.

Пожарные установят извещатели в 23 квартирах в Коломне, девяти — в Озерах и 12 — в сельских населенных пунктах. Устройства оборудованы специальным датчиком, который в случае пожара предупредит жильцов об опасности. Извещатель среагирует на дым и вещества, которые выделяются при горении.

Установка извещателей — эффективная профилактическая мера. Датчик мгновенно улавливает дым и издает громкий звук, который привлечет внимание и разбудит жильцов, если пожар произошел ночью.

