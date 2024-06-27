Пожарную сигнализацию обновили в 300 домах Подмосковья с начала года

Фото: Пресс-служба Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области

Систему пожарной сигнализации обновили более чем в 300 домах Подмосковья с начала года. Специалисты отремонтировали и заменили датчики дыма.

По словам заместителя председателя правительства Московской области — министра по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона Владислава Мурашова, за состоянием системы пожарной сигнализации должны следить управляющие компании — устранять выявленные неисправности и проводить профилактические работы по ее обслуживанию.

«Это позволяет поддерживать систему в работоспособном состоянии и обеспечивать защиту жильцов МКД от возможных пожаров», — рассказал Мурашов.

В ведомстве добавили, что в случае возникновения неполадок в системе сигнализации нужно обратиться в свою управляющую компанию или в Единую диспетчерскую службу через сайт ЕДС МО.

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