Пожарную безопасность торговых объектов проверили в Солнечногорске

Пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск

Фото: Пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск

В Солнечногорске в нескольких крупных торговых центрах прошли общеобластные тренировки по пожарной безопасности. Порядка 1500 человек отработали действия в случае чрезвычайной ситуации.

Заместитель главы Солнечногорска Кирилл Типографщик отметил, что тренировка помогла найти недочеты: в торговых центрах оказались закрыты запасные выходы, сломаны пожарные гидранты и недостаточно обучены сотрудники.

«Несмотря на то, что нарушения носили незначительный характер, они могут существенно осложнить ситуацию в реальных условиях чрезвычайной ситуации. Поэтому планируется проведение дополнительных инструктажей и мероприятий по повышению квалификации сотрудников», — сообщил Кирилл Типографщик.

В общеобластной тренировке были задействованы сотрудники МЧС, специалисты противопожарной службы и скорой медицинской помощи. Такие учения проводят ежеквартально по распоряжению губернатора Московской области Андрея Воробьева.