Пожарного в Одинцове наградили двумя медалями за спасение людей

Пожарного из Одинцовского округа Дмитрий Грачева наградили двумя медалями «За отвагу на пожаре» за спасение жизни людей. Он спас мужчину из горящего дома в селе Немчиновка, а также семью с младенцем.

Сильный пожар произошел в 2018 году в частном жилом доме в селе Немчиновке. Начальник пожарно-спасательной части № 246 Московской областной противопожарно-спасательной службы в посЕлке Новоивановское Дмитрий Грачев вспоминает как все было.

«Мы первыми прибыли. Я приехал на пожарном автомобиле вместе с дежурным караулом. Совместными усилиями мы спасли мужчину. Он серьезно пострадал — обгорела спина. Мы не допустили развития пожара и гибели людей», — вспоминает Дмитрий Грачев.

Общий стаж его службы 16 лет. За эти годы Дмитрий не раз был отмечен высокими наградами за службу. Всего на счету Грачева более 20 наград разного уровня. Свою первую медаль «За отвагу на пожаре» он получил в 2005 году, когда спас из огня семью с младенцем.