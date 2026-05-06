Третий класс пожарной опасности спрогнозировали в Подмосковье до 8 мая

За прошедшие сутки на территории гослесфонда Московской области возгораний не зафиксировано.

С 6 по 7 мая на большей части территории Московской области ожидается трейти класс пожарной опасности. Во второй класс пожарной опасности попадут Шатурское лесничество и «Русский лес».

8 мая на большей части территории Московской области прогнозируется первый класс пожарной опасности, а Волоколамское, Клинское, Луховицкое и Подольское лесничества попадут во второй класс.

Сегодня и в ближайшие дни температура будет колебаться от +11 до +25 градусов днем и от +8 до +15 градусов ночью. Синоптики обещают переменную облачность, локальные кратковременные дожди, грозы и усиление ветра.

В случае обнаружения возгорания необходимо незамедлительно сообщить о нем по номеру горячей линии лесной охраны 8-800-100-94-00 или по единому номеру вызова экстренных служб 112.