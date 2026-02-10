Пожар в супермаркете: женщина спасена благодаря слаженным действиям пожарных

В четверг, 29 января, сотрудники 225-й пожарно-спасательной части и поисково-спасательного поста ПСЧ-313 ГКУ МО «Мособлпожспас» совместно с представителями федеральной противопожарной службы ликвидировали возгорание в супермаркете на Ленинградском шоссе в Клинском городском округе и спасли женщину.

Начальник части Олег Есьман рассказал, что в 13:25 в единую службу экстренных вызовов «Система-112» обратились очевидцы и сообщили о задымлении. На место происшествия немедленно выехали пожарно-спасательные подразделения.

По словам начальника части, к моменту прибытия пожарных в здании было сильное задымление. Огнеборцы сформировали звенья газодымозащитной службы и обнаружили в помещении 43-летнюю женщину без сознания. Специалисты вынесли пострадавшую на свежий воздух, провели реанимационные мероприятия и восстановили ее сердечный ритм. После этого женщину передали медикам, и ее срочно госпитализировали с предварительным диагнозом «отравление продуктами горения».

Благодаря слаженным действиям работников пожарно-спасательных подразделений, к 15:20 пожар был локализован на площади 150 квадратных метров, к 15:29 ликвидировано открытое горение, а к 16:55 — все последствия пожара.