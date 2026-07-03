Второй класс пожарной опасности установится в Подмосковье до 5 июля

Второй июля в Рахмановском участковом лесничестве (Ногинский филиал ГАУ МО «Мособллес») произошел пожар. Он вспыхнул в одном километре от поселка Елизаветино городского округа Электросталь.

При тушении возгорания были задействованы три единицы техники и пять человек личного состава лесопожарных формирований. Пожар ликвидировали в тот же день.

По данным пресс-службы Комитета лесного хозяйства Московской области, третьего июля на большей части территории региона ожидается третий класс пожарной опасности, в Бородинском и Наро-Фоминском лесничествах — первый класс. Четвертого июля на большей части территории Московской области ожидается первый класс пожарной опасности. В Бородинском, Клинском, Московском учебно-опытном и Наро-Фоминском лесничествах — второй класс, в Волоколамском, Дмитровском, Звенигородском, Истринском, Луховицком, Сергиево-Посадском лесничествах, а также в лесничестве «Русский лес» — третий класс. Пятого июля на большей части территории Московской области ожидается второй класс пожарной опасности.

Сегодня и в ближайшие дни температура будет колебаться от +19 до +26 градусов, ночью — от +15 до +21 градуса. Синоптики обещают переменную облачность и дожди.

В случае обнаружения возгорания просьба незамедлительно сообщить о нем по номеру горячей линии лесной охраны 8-800-100-94-00 или по единому номеру «112» вызова экстренных служб на территории Российской Федерации.