Пожар потушили в Ступинском участковом лесничестве

Фото: Комитет лесного хозяйства хозяйства Московской области

Специалисты потушили лесной пожар на территории Ступинского участкового лесничества. Обнаружить возгорание удалось благодаря системе видеомониторинга.

Как рассказали в Комлесхозе Подмосковья, пожар тушили 15 пожарных и шесть единиц техники.

Потребовалось около двух часов, чтобы ликвидировать низовое горение на площади три тысячи квадратных метров.

Причина пожара — действия человека.

В комитете напомнили, что за поджог, который привел к лесному пожару последует административная и уголовная ответственность: для физических лиц — до 60 тысяч рублей; для должностных — до 110; для юридических — до двух миллионов рублей, также предусмотрено лишение свободы на срок до 10 лет.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что пожароопасную обстановку в лесах Подмосковья возьмут на цифровой контроль.

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