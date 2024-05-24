Пожар потушили в Кучинском участковом лесничестве в Балашихе

Днем 24 мая в Кучинском участковом лесничестве в Балашихе местные жители обнаружили возгорание. Очевидцы сообщили о нем по телефону 112.

На место ЧС незамедлительно направили семь машин и 15 человек личного состава. Возгорание было низовым, пожарным потребовалось 1,5 часа, чтобы ликвидировать его. Отмечается, что причиной пожара стали действия человека.

Напомним, что за поджог, который привел к лесному пожару, предусмотрен штраф: в размере до 60 тысяч рублей — для физических лиц, до 110 тысяч рублей — для должностных лиц и до двух миллионов рублей — для юридических лиц.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что пожароопасную обстановку в лесах Подмосковья возьмут на цифровой контроль. Он подчеркнул, что 95% лесных пожаров происходит по вине человека.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».