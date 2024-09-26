Пожар потушили в Кучинском лесничестве в Балашихе

В Кучинском участковом лесничестве, в километре от Железнодорожного микрорайона в Балашихе, местные жители обнаружили возгорание на площади 0,05 гектара. Об этом они сообщили по номеру 112.

На место оперативно прибыли шесть единиц техники и 12 человек лесопожарных формирований. Из-за ветра площадь пожара увеличилась до 0,2 гектара, полностью ликвидировать его удалось за девять часов.

Пожар был низовым, а его причиной стали действия человека. Напомним, за поджог, ставшим причиной лесного пожара, предусмотрена административная и уголовная ответственность: для физических лиц — штраф до 60 тысяч рублей, для должностных — до 110 тысяч рублей, для юридических — до двух миллионов рублей, а также лишение свободы на срок до десяти лет.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что пожароопасную обстановку в лесах Подмосковья взяли на цифровой контроль.

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