Пожар потушили в частном доме в Ступине

В субботу, 31 мая, в частном доме, расположенном в деревне Николо-Тители в городском округе Ступино, произошло возгорание. Пламя потушили сотрудники 271-й части «Мособлпожспаса».

В экстренные службы обратились очевидцы, которые сообщили об огне, охватившем дом.

«Прибыв на место, работники противопожарно-спасательной службы обнаружили, что в доме загорелась крыша. Огонь угрожал распространиться на деревянную пристройку, которая примыкала вплотную к дому», — рассказал начальник караула части Сергей Холуев.

По его словам, пожарные быстро провели боевое развертывание и оперативно ликвидировали возгорание.