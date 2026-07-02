Пожар на производстве в Васькине потушили

В четверг, второго июля, сотрудники 274-й и 311-й пожарно-спасательных частей, а также отдельного поста ПСЧ-311 ГКУ МО «Мособлпожспас» совместно с представителями федеральной противопожарной службы успешно справились с возгоранием на предприятии по производству деревянных поддонов в деревне Васькино городского округа Чехов.

Около двух часов ночи в службу экстренных вызовов «Система‑112» поступило сообщение о пожаре на Производственной улице. Пожарно-спасательные подразделения оперативно прибыли на место происшествия.

Заместитель начальника территориального управления №14 Дмитрий Чебочкин сообщил, что по прибытии огнеборцы обнаружили возгорание кирпичного ангара, деревянно-щитовой бытовки и складских поддонов. Пожару был присвоен ранг 1-БИС. Специалисты сформировали звенья газодымозащитной службы, подали стволы на тушение и эвакуировали из опасной зоны восемь 50‑литровых газовых баллонов.

Благодаря слаженным действиям всех подразделений в 3:49 пожар был локализован на площади около тысячи квадратных метров, а в 7:50 открытое горение полностью ликвидировано. Пострадавших нет.