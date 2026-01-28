Пожар на агрокомплексе в Духанино: возгорание локализовано

Утром в деревне Духанино, Московская область, началось возгорание производственно-складского здания на территории агрокомплекса. Густой едкий дым повалил из пластиково-литейного цеха, очевидцы немедленно сообщили о происшествии по номеру «112».

Прибывшее на место спасательное подразделение присвоило возгоранию повышенный ранг пожара №2. Площадь пожара составила 3750 квадратных метров. Для ликвидации огня было задействовано 13 единиц техники и 47 человек личного состава из Истры и Красногорска.

Пожарные начали тушение с разных сторон, личный состав работал по периметру здания с соблюдением мер безопасности, внутрь не заходили из-за угрозы обрушения. К 11:00 пожар удалось локализовать, после чего начались работы по ликвидации открытого горения.

К 13:00 произошло частичное обрушение кровли внутрь здания. Тушение осложнялось едким дымом, который усиливался от воды и ветром сносился в сторону штаба.

На данный момент (20:00) на месте продолжают работать пять расчетов, они заливают водой тлеющие элементы здания и выявляют скрытые очаги горения. После полного устранения пламени спасатели приступят к разбору завалов.

Две бригады медиков территориального центра медицины катастроф Московской области дежурят на месте происшествия. «Мы будем здесь до полной ликвидации пожара, так как вероятность травм сохраняется, и мы должны быть готовы оказать помощь немедленно», — пояснил врач Андрей Нефедов.