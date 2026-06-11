Пожар ликвидировали в микрорайоне Перловка в Мытищах

8 июня в Мытищах произошло возгорание в заброшенном неэксплуатируемом здании, бывшем спорткомплексе, по адресу: улица 3‑я Крестьянская, дом 17А. Пострадавших и жертв нет, эвакуация не проводилась.

Сообщение о задымлении поступило по номеру 112 в 11:35. Оно было незамедлительно передано экстренным оперативным службам. Площадь возгорания составила 800 кв. м. Диспетчер присвоил пожару первый ранг опасности. Угрозы распространения не было.

Четыре единицы пожарной техники и один экскаватор работали на месте. Огнеборцы из специализированных пожарных частей, а также участники добровольной пожарной команды тушили пожар. С помощью строительной техники снимали металлические листы с крыши для того, чтобы обеспечить доступ внутрь. К 12:20 огнеборцам удалось локализовать возгорание. Полная ликвидация пожара произошла в 19:30.