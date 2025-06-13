Повышение тарифов на содержание домов обсудили на форуме в Мытищах

С 1 сентября управляющие организации будут обязаны предоставлять полный отчет о деятельности по управлению многоквартирным домом собственникам помещений. Главный плюс нововведения заключается в том, что единая форма отчета позволит видеть, куда идут деньги и на что они были потрачены.

На недавнем форуме «Управдом» в Мытищах обсудили вопросы повышения тарифов на содержание общего имущества многоквартирных домов. Собираемые средства с трудом покрывают минимальный перечень работ, который включает обслуживание инженерных сетей и лифтового хозяйства, содержание кровли, фасадов, подвалов, текущий ремонт, уборку подъездов и территории, обработку от клещей и грызунов. Управляющие компании вынуждены работать в условиях дефицита средств, что неизбежно сказывается на качестве предоставляемых услуг.

Собственники жилья имеют право влиять на стоимость оказываемых услуг и их набор. Представители управляющих компаний предлагают жителям общим собранием собственников поддержать инициативу о повышении размера платы за содержание, где будут учтены все переменные расходы и поддержание желаемого уровня обслуживания.