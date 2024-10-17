Встреча участников проекта «Здоровое будущее» прошла в поликлинике № 2 в Мытищах

Встречу по проекту «Здоровое будущее» провели в мытищинской поликлинике № 2. Участники обсудили инициативы в сфере медицины.

Депутат городского совета Наталья Гречаная встретилась с координатором проекта «Здоровое будущее» Любовью Кикоть. Главной целью программы является повышение качества обслуживания в медицинских учреждениях по всей стране.

Участники мероприятия говорили про организацию обучающих мероприятий, которые будут направлены на масштабное информирование населения о необходимости медицинских осмотров, важности правильного образа жизни и рационального питания. Инициатива поможет сформировать ответственное отношение людей к своему здоровью и предотвратить многие заболевания.

«В ходе беседы обсудили множество аспектов, касающихся функционирования поликлиники и тех инициатив, которые в дальнейшем помогут эффективно развивать систему здравоохранения в городском округе Мытищи. Благодаря совместным усилиям можно улучшить условия жизни для всех жителей и повысить качество и доступность медицинской помощи», — рассказала Наталья Гречаная.

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