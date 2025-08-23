Повторный рейд по контролю пассажирских перевозок прошел в Жуковском

В городе Жуковский 22 августа сотрудники Управления регионального административно-транспортного контроля совместно с Управлением безопасности администрации Жуковского и сотрудниками городского отдела ГИБДД провели рейд, направленный на выявление и пресечение нарушений при осуществлении пассажирских перевозок. В ходе проверки было осмотрено более 30 транспортных средств.

Специалисты тщательно проверяли записи в путевых листах и техническое состояние автомобилей.

В результате рейда были выявлены два автомобиля, осуществляющих перевозку пассажиров без необходимого разрешения, а также два случая нарушения правил перевозки детей без использования детских удерживающих устройств.

В отношении водителей составлены административные протоколы об административных правонарушениях. Автомобили были эвакуированы на специализированную стоянку.