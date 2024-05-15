Сухостой уберут в Ивантеевке по просьбам жителей | 360°

15 мая 2024, 17:52
Сухостой уберут в Ивантеевке по просьбам жителей
Рубку поврежденных деревьев проведут в Ивантеевке после обращения жительницы. Она оставила сообщение на портале «Добродел».
Сотрудники Московского учебно-опытного филиала «Мособллес» обследовали территорию. Состояние аварийных деревьев оценили и назначили их в рубку. Провести работы планируют в 2024–2025 годах.
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Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев оценил благоустройство площади в Дмитрове. Там десь заменили асфальт, установили современную нескользящую плитку, фонари с энергоэффективными светильниками, организовали систему видеонаблюдения.
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Ивантеевка
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