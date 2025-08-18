Поваровскую школу отремонтировали в Солнечногорске

Поварскую школу модернизировали в Солнечногорске. С 1 сентября ученики буду заниматься в более комфортных условиях, рассказали в региональном Минобразования.

В ходе модернизации в школе обновили коммуникации и кровлю, установили фасадную плитку, открыли современную библиотеку с читальным залом и книгохранилищем. На первом этаже разместили место отдыха для учеников и зону ожидания для родителей.

«Благодаря проведенным работам школа перейдет на односменный режим обучения, а группы продленного дня будут работать в полном объеме», — отметили в министерстве.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал об открытии математических классов в школах региона. Их запустят более чем в 700 учреждениях.