Повара приготовили 170 литров супа из спаржи на фестивале в Коломне

Администрация г. о. Коломна
Фото: Администрация г. о. Коломна

На международном гастрономическом фестивале в Озерах городского округа Коломна профессиональные повара сварили 170 литров супа из спаржи. Гости мероприятия смогли насладиться блюдом бесплатно.

Начало сезона спаржи отпраздновали в Коломне международным гастрономическим фестивалем. Порядка 7, 5 тысячи человек получили уникальную возможность попробовать изысканные блюда из этого ценного овоща.

Праздник традиционно провели в парке «Сосновый бор» в рамках проекта губернатора Московской области Андрея Воробьева «Лето в Подмосковье».

Гастрономический праздник собрал тысячи любителей вкусной еды. Организовали фестиваль местные фермеры, создатели хозяйства по выращиванию спаржи «Эколомна» Виктор Рымов и Николя Буассе при поддержке Международного альянса профессиональных кулинаров и администрации округа.

«Спаржа — это первый овощ, который растет в открытом грунте, без теплицы. Мы создали этот фестиваль,  чтобы люди познакомились с этим овощем и смогли попробовать этот уникальный вкус», — рассказал основатель праздника Николя Буассе.

Профессиональные повара делились с собравшимися секретами рецептов и технологией приготовления блюда. Также гостей фестиваля ждали дегустация, кулинарные мастер-классы и ярмарка фермерских продуктов.

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