Повара приготовили 170 литров супа из спаржи на фестивале в Коломне

На международном гастрономическом фестивале в Озерах городского округа Коломна профессиональные повара сварили 170 литров супа из спаржи. Гости мероприятия смогли насладиться блюдом бесплатно.

Праздник традиционно провели в парке «Сосновый бор» в рамках проекта губернатора Московской области Андрея Воробьева «Лето в Подмосковье».

Начало сезона спаржи отпраздновали в Коломне международным гастрономическим фестивалем. Порядка 7, 5 тысячи человек получили уникальную возможность попробовать изысканные блюда из этого ценного овоща.

Гастрономический праздник собрал тысячи любителей вкусной еды. Организовали фестиваль местные фермеры, создатели хозяйства по выращиванию спаржи «Эколомна» Виктор Рымов и Николя Буассе при поддержке Международного альянса профессиональных кулинаров и администрации округа.

«Спаржа — это первый овощ, который растет в открытом грунте, без теплицы. Мы создали этот фестиваль, чтобы люди познакомились с этим овощем и смогли попробовать этот уникальный вкус», — рассказал основатель праздника Николя Буассе.

Профессиональные повара делились с собравшимися секретами рецептов и технологией приготовления блюда. Также гостей фестиваля ждали дегустация, кулинарные мастер-классы и ярмарка фермерских продуктов.