Повара приготовили 170 литров супа из спаржи на фестивале в Коломне
На международном гастрономическом фестивале в Озерах городского округа Коломна профессиональные повара сварили 170 литров супа из спаржи. Гости мероприятия смогли насладиться блюдом бесплатно.
Начало сезона спаржи отпраздновали в Коломне международным гастрономическим фестивалем. Порядка 7, 5 тысячи человек получили уникальную возможность попробовать изысканные блюда из этого ценного овоща.
Праздник традиционно провели в парке «Сосновый бор» в рамках проекта губернатора Московской области Андрея Воробьева «Лето в Подмосковье».
Гастрономический праздник собрал тысячи любителей вкусной еды. Организовали фестиваль местные фермеры, создатели хозяйства по выращиванию спаржи «Эколомна» Виктор Рымов и Николя Буассе при поддержке Международного альянса профессиональных кулинаров и администрации округа.
«Спаржа — это первый овощ, который растет в открытом грунте, без теплицы. Мы создали этот фестиваль, чтобы люди познакомились с этим овощем и смогли попробовать этот уникальный вкус», — рассказал основатель праздника Николя Буассе.
Профессиональные повара делились с собравшимися секретами рецептов и технологией приготовления блюда. Также гостей фестиваля ждали дегустация, кулинарные мастер-классы и ярмарка фермерских продуктов.