Поваленные ветром деревья спилили в Мытищах

Коммунальные службы убрали в Мытищах деревья, упавшие из-за сильного ветра. Они спилили стволы и вывезли их при помощи спецтехники на полигон.

Работники расчистили от поваленных деревьев дворы по улице академика Каргина. Они распилили стволы на фрагменты, собрали ветви, а затем утилизировали их.

Коммунальщики продолжают активно устранять последствия снегопадов — они убирают снег с муниципальных дорог и тротуаров, а также обрабатывают их противогололедными материалами. В первую очередь расчищаются подходы и подъезды к социальным объектам, а также к жилым домам.

Непогода накрыла Московский регион из-за арктического циклона, который продолжит циркулировать над Центральным федеральным округом до среды. В связи с аномальными снегопадами коммунальные службы перевели на усиленный режим работы.

Специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова допустила, что снежный покров некоторое время еще будет расти, но растает до 1 мая.