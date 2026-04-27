Снежный рекорд побит, но это не конец: москвичам рассказали, когда ждать конца снегопада

За четыре дня до майских праздников погода преподнесла жителям столичного региона «сюрприз» в виде снегопада. Разбушевавшаяся стихия привела к повреждениям ЛЭП, пробкам и падению деревьев. Когда погода вернется в норму, выяснил 360.ru.

Исторический снегопад в Москве и Подмосковье 27 апреля В прошлом году снег обрушился на столичный регион 2 мая, но на этот раз зима вернулась с размахом. За сутки в Москве выпала половина месячной нормы осадков, а высота снежного покрова на метеостанции ВДНХ достигла 12 сантиметров. Ситуацию осложняет штормовой ветер, порывы которого доходят до 17 метров в секунду. Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал РИА «Новости», что пик снегопада в Москве прошел утром 27 апреля. «В дальнейшем он будет продолжаться, потому что циклон очень обширный, очень глубокий. Циклон не очень далеко от Москвы и Подмосковья — его центр над Ивановской областью. Давление очень низкое в центре, и за счет того, что циркуляция в его системе будет продолжаться еще долго до среды, включительно Москва и Подмосковье будут в зоне его влияния, а это означает, что осадки, постепенно ослабевая, будут продолжаться», — сказал он.

Последствия непогоды в московском регионе Апрельский снегопад принес Москве сразу три погодных рекорда, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус. Первым стал рекорд атмосферного давления, вторым — максимум выпавших осадков, третьим — снежный покров. В Москве порывы ветра повалили более 110 деревьев, в Подмосковье — 75. «Поврежденные машины, пробки, где-то встают трамваи, а в редких случаях — пострадали люди. Это не шутки, стихия реально разбушевалась», — сообщили в столичном департаменте хозяйства.

В Подмосковье из-за непогоды и сильного ветра начались перебои с электричеством. Городские службы привели в режим повышенной готовности. Автомобилистам рекомендовали пользоваться городским транспортом, а пешеходам проявить особую осторожность. Сбой также затронул авиацию. В аэропорту Внуково часть рейсов перенесли, ночью более 50 самолетов не смогли вовремя вылететь из столицы из-за мокрого снега и плохой видимости.

Когда закончится снегопад в московском регионе Такое количество снега не прогнозировали даже синоптики, рассказала 360.ru метеоролог, главный специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова. «Только за ночь у нас перекрыт суточный рекорд не только по минимальному атмосферному давлению, но и по количеству осадков. Выпало 16 миллиметров — это уже рекордное значение, а еще снег будет продолжаться в течение сегодняшнего дня», — подчеркнула она. Снежная погода, но уже меньшей интенсивности, ожидается и во вторник.

Там еще, возможно, и прирост снежного покрова, свежевыпавшего снега. Потому что снежный покров, может, не будет перерастать, потому что снег тяжелый, он будет оседать и так далее. Что касается температурного режима: температура воздуха у нас и сегодня, и завтра будет ниже климатической нормы градусов на восемь. Татьяна Позднякова

Рассчитывать на быстрое таяние снега не приходится. «Думаю, что к первому числу от снега у нас не останется и следа, 30-го числа уже ожидают днем осадки в виде дождя, которые и должны окончательно расправиться с выпавшим снегом. Температура воздуха максимальная в течение 29-го и 30-го — всего +4…+6 градусов, и только с 1 мая погода уже будет объявлять антициклон, дневная температура начнет постепенно повышаться. Первого — +5…+10, второго числа — +8…+13 градусов», — отметила Позднякова.

Такие показатели примерно на пять градусов ниже нормы. До обычных значений температура поднимется в середине первой декады мая. На 27 апреля модели с большой заблаговременностью прогнозировали ненастье. «Пока что модели не дают ухудшения погоды до снега в начале мая, во всяком случае. В прошлом году, вы помните, такая же ситуация была, снег выпал в ночь на 1-е число и продержался до 2-го числа. Вот такая же ситуация, только, слава богу, случилась до первого мая», — заключила метеоролог.