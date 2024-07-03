Потеря аппетита и кровотечение. Кота с пневматической пулей в носу спасли в Подмосковье

Рыжий кот по кличке Кузя попал в Территориальное ветеринарное управление № 5 по городским округам Ступино и Чехов с потерей аппетита, кровотечением из носа и пасти. Специалисты осмотрели животное и нашли причину недомогания — ею оказалась пуля от пневматики.

Рентген показал, что в пазухе носа находится металлическая пуля. Ветеринары также зафиксировали перелом ветви нижней челюсти и перелом твердого неба. Решили срочно оперировать.

Во время вмешательства ветеринары извлекли инородное тело и восстановили целостность костей животного. Операция прошла успешно, а в реабилитационный период Кузе провели восстановительную терапию.

Сейчас кот чувствует себя хорошо, к нему вернулся аппетит. Ветеринары напомнили, что за жестокое обращение с животными предусмотрена ответственность — штраф до 80 тысяч рублей и даже лишение свободы. В особых случаях сумма штрафа может составить от 100 до 300 тысяч рублей, а злоумышленники могут лишиться свободы на срок от трех до пяти лет.

В конце июня Мособлдума приняла закон, согласно которому нарушителей правил выгула собак смогут штрафовать инспекторы Минсельхоза Подмосковья. Суммы выплат будут варьироваться от тысячи до 30 тысяч рублей.

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