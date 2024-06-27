Инспекторы Минсельхоза Подмосковья начнут штрафовать за неправильный выгул собак

Мособлдума приняла закон, согласно которому нарушителей правил выгула собак смогут штрафовать инспекторы Минсельхоза Подмосковья. Суммы выплат будут варьироваться от тысячи до 30 тысяч рублей.

Председатель Комитета Мособлдумы по аграрной политике и потребительскому рынку Сергей Керселян уточнил, что в Московской области нельзя выгуливать собак без поводка и намордника. За это нарушение предусмотрен штраф от тысячи до двух тысяч рублей. Если животное нанесет ущерб здоровью или имуществу, штраф составляет от десяти до 30 тысяч рублей. В некоторых случаях за это предусмотрена уголовная ответственность.

«Но сейчас правительством России введен мораторий на проверочные мероприятия таким видам нарушений. В условиях моратория инспектор может только объявить предостережение», — пояснил Керселян.

Напомним, за исполнение закона отвечают инспекторы Министерства сельского хозяйства и продовольствия региона.

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