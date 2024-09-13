Посвященный шарлотке гастрофестиваль прошел в Орехово-Зуеве
В парке Победы в Орехово-Зуеве прошел фестиваль «Королева Шарлотка». Для гостей праздника организовали мастер-классы, дегустации и конкурсы.
Программа фестиваля включила творческие мастер-классы, чайную церемонию и концерт.
«На этом мероприятии у нас присутствуют 14 муниципальных округов, приехали отовсюду. Приехали с концертными номерами, просто поучаствовать, у нас сегодня мастер-классы, угощения, учим танцевать и гадаем, очень интересно. Это все не дает стареть, не дает болеть. Это жизнь», — поделилась директор комплексного центра социального обслуживания и реабилитации «Орехово-Зуевский» Алла Белова.
Представители клуба «Активное долголетие» организовали выставку-ярмарку «Вернисаж», где представили собственные изделия ручной работы. В финале прошла дегустация грандиозного пирога.
Организаторы считают, что фестиваль может стать ежегодным.
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