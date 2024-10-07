Посвященный осени фестиваль прошел в Лобне

Областное мероприятие, посвященное осени, провели в центральном парке культуры и отдыха в Лобне. Для жителей подготовили квест, мастер-классы и провели утренний забег.

Фестиваль «Осень. Парки. Заряжай» в Лобне стартовал с утреннего забега в рамках проекта «Бегло 5Верст». Жители пробежали дистанцию в ярких дождевиках.

Активности для гостей парка приготовили специалисты школы английского языка «Бритландия». Они организовали мастер-класс по изучению английского языка в игровой форме.

В квесте «По следам осени» дети с родителями выполняли задания, перемещаясь по загаданным точкам. В финале мероприятия провели концерт. На нем номера представили творческие коллективы Лобни.

Кроме того, организаторы подготовили детскую развлекательную программу и показ мод от юного дизайнера Максима Лобанова.

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